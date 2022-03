Un ordine del giorno in Consiglio a sostegno del popolo ucraino

Un Ordine del Giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari a sostegno della popolazione ucraina verrà presentato e votato nel corso del prossimo Consiglio comunale di Bareggio.

Il documento è stato promosso dal capogruppo della Lega Giuseppe Sisti e condivisa da tutti i colleghi, che hanno dato il loro contributo.

“Accanto a iniziative solidali come la raccolta di beni di prima necessità – afferma il capogruppo Sisti – abbiamo ritenuto opportuno proporre anche un momento istituzionale, all’interno dell’assise cittadina, di ferma condanna per quanto sta accadendo in Ucraina. Con l’approvazione del documento, oltre a mettere in atto iniziative per sostenere l’accoglienza dei profughi ucraini, il Consiglio comunale si impegna a sostenere ogni atto assunto dallo Governo italiano in accordo con gli altri Paesi UE e con la Nato al fine di salvaguardare il popolo ucraino e porre fine alla guerra in corso e per gettare le basi per una pace condivisa e duratura”.