Un nuovo regolamento per la stella iridata dedicata a Libero Ferrario

Approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione dell’onorificenza sportiva “Stella iridata in memoria di Libero Ferrario”. L’Amministrazione comunale di Parabiago premierà i ragazzi di 23 anni che raggiungono risultati sportivi rilevanti a ogni livello e in ogni disciplina.

Un nuovo regolamento per la stella iridata Libero Ferrario

A conclusione dei festeggiamenti del Centenario della vittoria di Libero Ferrario ai campionati mondiali di ciclismo su strada del 25 agosto 1923, il Consiglio Comunale del 25 ottobre scorso ha approvato, all’unanimità, il nuovo regolamento “Stella Iridata in memoria di Libero Ferrario” che istituisce il conferimento di una medaglia d’oro a giovani atleti residenti da almeno un anno a Parabiago (o ragazzi non residenti che frequentano società sportive cittadine) che nel loro percorso si siano distinti per meriti sportivi a ogni livello.

Si tratta di una scelta amministrativa fortemente voluta dal Sindaco Raffaele Cucchi per mantenere viva la memoria del campione del mondo Libero Ferrario:

“La Stella Iridata vuole ricordare le gesta sportive di Libero Ferrario e mantenerle nel tempo -dichiara- Questa onorificenza, infatti, intende ricordare la sua vittoria del 25 agosto 1923 quando, a soli 23 anni, ha indossato la maglia iridata segnando per l’Italia un momento storico rilevante: il primo italiano a vincere i campionati del mondo di ciclismo su strada.”

Il regolamento in occasione del centenario

Il regolamento prevede, non a caso, che le società sportive segnalino entro il 25 agosto di ogni anno le candidature dei ragazzi con meno di 23 anni che abbiamo raggiunto risultati sportivi rilevanti ad ogni livello. Eccezione farà questo primo anno di Centenario, il 2023, in cui l’Amministrazione comunale agirà in deroga per premiare al massimo cinque ragazzi che negli ultimi dieci anni si sono distinti anche a livello olimpico. inoltre, la premiazione della Stella Iridata verrà celebrata ogni anno all’interno della consueta Festa dello Sport, momento importante dedicato alla presentazione e alle attività delle società sportive cittadine.

“Il riconoscimento della Stella Iridata -aggiunge il Sindaco- vuole anche essere un incentivo in più che sproni i ragazzi a perseguire i propri obiettivi sportivi guardando alla caparbietà, passione e talento di Libero Ferrario. In fondo, lo sport è il miglior modo per educarsi alla vita.”.

Le società sportive cittadine hanno ricevuto in questi giorni una lettera di invito a inoltrare le candidature dei propri ragazzi meritevoli agli uffici comunali. Invece, per i giovani atleti che risiedono a Parabiago, ma che frequentano società sportive fuori città, dovranno chiedere alla propria società sportiva di presentare la candidatura. Occorre evidenziare che l’ammissione di ogni candidatura è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali per l’accesso alle cariche sportive di cui all’art. 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI.

Entro quando inviare le candidature

Le candidature dovranno pervenire entro la data del 10 novembre alle ore 12 scrivendo all’indirizzo mail sport@comune.parabiago.mi.it e allegando un breve curriculum dell’atleta segnalato, in modo da mettere in evidenza la sua carriera sportiva e, soprattutto l’indicazione del miglior risultato da lui/lei ottenuto.