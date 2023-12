Un nuovo presidente per Italia Viva Magentino

Italia Viva Magentino ha il suo nuovo presidente: si tratta di Alberto Fornaroli, di Santo Stefano Ticino, che è stato eletto venerdì 15 dicembre 2023.

La nomina per Italia Viva Magentino

A Santo Stefano Ticino è stato eletto Alberto Fornaroli come presidente di Italia Viva del Magentino, che comprende i Comuni di Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino.

Gli iscritti hanno ringraziato i Coordinatori Comunali uscenti, Stefano Viganò per Magenta, Simone Martini per Corbetta e lo stesso Alberto Fornaroli per Santo Stefano Ticino per il loro impegno profuso e per i contributi che continueranno a dare.

Gli iscritti di Italia Viva del Magentino hanno poi riconosciuto in Alberto Fornaroli grande entusiasmo abbinato ad una grande capacità organizzativa promozionale, viva passione politica, notevole interesse sociale verso la Comunità Magentina in cui vive ed opera da sempre.

"Impegno propositivo e costruttivo"

Hanno affermato da Italia Viva Magentino: