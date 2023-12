Un nuovo polo socio assistenziale: Vanzaghello preme sull'acceleratore

Con un atto di indirizzo della Giunta comunale di Vanzaghello, guidata dal sindaco Arconte Gatti, è stata individuata nei giorni scorsi un’area libera in Via Ragazzi del ‘99 idonea ad ospitare attrezzature socio assistenziali, con l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze di cura e residenza assistita per persone anziane e fragili del nostro territorio.

Un'area di 12mila metri quadrati di proprietà comunale

Il terreno di quasi 12mila metri quadrati divenuto interamente di proprietà comunale nel marzo 2022, è situato in una zona destinata ad “attrezzature pubbliche o di uso pubblico” a Nord dell’abitato, dove già sorgono il Palazzetto dello Sport, la Scuola dell’Infanzia e l’Asilo Nido.

Ora servirà il via libera del parlamentino cittadino

Manca tuttavia un ultimo passaggio affinché il progetto possa concretizzarsi. La proposta di cambio di destinazione in «area per attrezzature socio assistenziali» dovrà infatti passare per il via libera del Consiglio comunale.