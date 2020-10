Un milione di euro per rifare strade e marciapiedi

Un milione di euro per la manutenzione

L’Amministrazione ha deliberato di stanziare un milione di euro ai lavori di manutenzione strade e marciapiedi, attualmente in corso, che interessano in tutto circa 40 vie di Rho.

“Marciapiedi e strade necessitano di continua manutenzione: quest’anno abbiamo stanziato un milione di euro per i lavori, a cui si aggiungono 300mila euro erogati da Regione per la sola via Ratti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Maria Rita Vergani – Abbiamo pianificato, come tutti gli anni, gli interventi in base a diversi parametri, come la condizione del manto stradale, volume di traffico, presenza di servizi pubblici e soprattutto le utili segnalazioni dei cittadini arrivate con la app “Comuni-Chiamo”.

Sono già partiti tre lotti di lavoro, il quarto si avvierà a primavera 2021, dopo la pausa invernale e per consentire prima la realizzazione di altri lavori di infrastrutture.

E’ prevista la riasfaltatura completa anche per via Ratti/Cantù, grazie a 300mila euro di finanziamento che il Comune ha ottenuto mediante la legge regionale sugli “Interventi per la ripresa economica”.

In previsione, prima dell’inizio della scuola, è stato riasfaltato il tratto di marciapiede all’altezza del liceo Majorana, mentre la prossima settimana inizieranno i lavori per il rifacimento completo del sottofondo e del manto di usura della piattaforma stradale. La ditta vincitrice dei lavori eseguirà le lavorazioni durante la notte e questo consentirà di riaprire la strada alla circolazione durante il giorno, diminuendo così i disagi per il traffico.

A ciò si è aggiunta l’acquisizione al patrimonio pubblico di una ex strada privata, via Cornaredo, che così è stata urbanizzata e asfaltata completamente.