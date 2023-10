Un incontro per discutere di come "Costruire città pacificate"

Giovedì 9 novembre alle 20.45, presso la sala conferenze di Una Hotel, a Pero, si terrà l’incontro “Costruire città pacificate. La strada come paradigma di convivenza civile”, evento organizzato dal Comune di Pero e patrocinato da Città Metropolitana di Milano.

Un incontro per discutere su città pacificate

Una serata per discutere del modello di “Città 30” insieme ad amministratori e professionisti e a partire da studi, dati e buone pratiche già sperimentate in Italia e all’estero. Moderazione del traffico e riequilibrio d’uso delle strade e degli spazi pubblici come strategie per costruire un nuovo modello di città, che generi una più consapevole fruizione degli spazi condivisi, una maggiore sicurezza per chi li abita e frequenta, un minore inquinamento acustico e atmosferico per un riconquistato benessere sociale.

Serve interpretare le città di oggi per restituire loro l’originaria vocazione a farsi luoghi di incontro ed espressione della comunità, riguadagnando spazio fisico e mentale.

Gli ospiti presenti

Di questo si parlerà con due ospiti d’eccezione: Valentina Orioli, l’assessora alla mobilità del comune di Bologna - prima grande città italiana ad adottare la Città 30 - che racconterà il processo che ha portato a questo importante risultato, dall’emergere delle sue motivazioni alla sua concreta attuazione; Matteo Dondé, urbanista e attento comunicatore che parlerà della mobilità nuova, delle sue ragioni, dei suoi valori e delle sue tecniche.

All’incontro, moderato dall’ingegnere dei trasporti Alfredo Drufuca, prenderanno parte anche il sindaco di Pero Maria Rosa Belotti, l’assessore alle politiche del territorio, ambiente e mobilità del Comune di Pero Vanni Mirandola e l’assessore alla qualità urbana, servizi a rete e sport del Comune di Pero Giuseppe Barletta, che dichiara: