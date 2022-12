Un bobcat spazzaneve per la Protezione Civile

Un nuovo bobcat con la lama spazzaneve è arrivato in dotazione alla protezione civile di Senago grazie al contributo di Regione Lombardia.

“Grazie alle risorse messe in campo da Regione Lombardia Senago avrà un nuovo bobcat, attrezzato anche con lama per spalare la neve. In questo modo viene ulteriormente potenziata la dotazione dei mezzi a disposizione della Protezione Civile di Senago, che potrà così affrontare anche le situazioni più complicate dovute alle eventuali nevicate”.

Così interviene Riccardo Pase, Consigliere regionale senaghese della Lega e Presidente della commissione Ambiente e Protezione Civile al Pirellone.

“Queste dotazioni - spiega- si aggiungono alle altre già finanziate con 50.000 euro dalla Regione attraverso gli Ordini del Giorno che ho presentato, come il nuovo furgone e il carrello per il trasporto del gruppo elettrogeno. L’attenzione della Regione verso la Protezione Civile non si limita alle attrezzature, ma grazie alla nuova Legge ed al nuovo Regolamento di cui sono stato relatore e che abbiamo da poco approvato nella Commissione che ho l’onore di presiedere, i volontari di Protezione Civile sono posti al centro di tutte le fasi operative e, attraverso i Comitati di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile sono anche protagonisti nella programmazione e nella pianificazione. Posso dire di essere orgoglioso del lavoro svolto in questi cinque anni di mandato, dove la mia attenzione è sempre stata rivolta all’ascolto delle esigenze del territorio e al mondo del volontariato. Il mio auspicio - conclude Pase- è quello di poter proseguire questo importante impegno anche nel prossimo mandato”