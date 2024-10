Un bando regionale per finanziare il sottopasso ciclopedonale di Abbiategrasso

Il Comune di Abbiategrasso partecipa al Bando delle iniziative multimodali urbane per poter realizzare un sottopasso ciclo pedonale in stazione. Il sindaco: “Atto concreto a favore del raddoppio e dei collegamenti interni alla città”

Migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie presenti nei centri abitati attraverso la realizzazione di opere capaci di collegarle in maniera armonica al tessuto urbano: punta in questa direzione il bando promosso da Regione Lombardia, che ha per tema le iniziative multimodali urbane, al quale partecipa anche il Comune di Abbiategrasso.

Con delibera del 16 ottobre 2024 la Giunta ha approvato infatti la presa d’atto degli studi di fattibilità e del progetto in vista del bando, che scadrà il prossimo 18 novembre e che complessivamente mette a disposizione ben 41 milioni di euro a fondo perduto.

Nel concreto: l’Amministrazione, tramite l’Ufficio Sviluppo del Territorio, ha elaborato un progetto che prevede la creazione di un sottopasso ciclo-pedonale che consentirà a ciclisti e pedoni che vogliano evitare il passaggio a livello di viale Mazzini di passare all'interno della stazione ferroviaria uscendo direttamente su via Giramo.

Le parole del sindaco Nai:

“La partecipazione al bando si inserisce perfettamente nell’obiettivo finale che questa maggioranza comunale sta portando avanti di piena adesione e sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario, fino ad ottenere da Rfi la realizzazione dell’intero raddoppio, come era nei piani – spiega in premessa il sindaco Cesare Nai, che ha presentato in Giunta la delibera in quanto titolare della delega all’Urbanistica – L’aggiudicazione del bando ci consentirebbe, in vista del raddoppio, di realizzare un collegamento rapido, riservato a pedoni e ciclisti, che consenta di bypassare il passaggio a livello di viale Mazzini. L’elaborazione del progetto, presentato dal Comune di Abbiategrasso, ha visto una fase di coprogettazione dell’intervento insieme a Rfi, a riprova del fatto che si tratta di un passaggio propedeutico, perfettamente inserito nel piano complessivo del raddoppio. Questa delibera di adesione al bando – prosegue il sindaco a nome di tutta l’Amministrazione – ha come scopo quello di favorire uno sviluppo più armonico del tessuto urbano, semplificando il collegamento tra i diversi quartieri della città, attualmente divisi dalla ferrovia. A maggior ragione, anche per smentire chi sostiene che il raddoppio non sia effettivamente tra gli obiettivi primari di questa Amministrazione, e che non si stia operando in maniera efficace tramite azioni concrete, questa iniziativa va ad affermare il contrario: non solo vi è la ferma volontà di favorire la realizzazione del raddoppio ferroviario, ma gli sforzi sono concentrati nell’individuare interventi concreti il più possibile funzionali alla connessione tra le diverse parti della città. Infine, la partecipazione ad un bando di questo tipo, per il quale è richiesta una progettualità accurata e puntuale, dimostra ancora una volta la preparazione sul tema da parte di tutto settore tecnico interno al Comune. Per questo impegno ringrazio gli Uffici coinvolti anche a nome di tutti i membri della Giunta, che a vario titolo hanno contribuito ad arricchire la proposta”.