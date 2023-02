Un bando per dotare gli agenti di nuovi strumenti

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale di Vittuone sulla strada della sicurezza.

Più strumenti alla Polizia Locale: il bando regionale

Il Comune ha partecipato al bando di Regione Lombardia per ottenere dei finanziamenti al fine di dotare il Comando della Polizia Locale guidato da Paolo Giana di strumenti sempre più all’avanguardia.

In particolare, il progetto presentato da Vittuone ha un importo di 13.066,20 euro e, se dovesse venire "premiato", vedrebbe un cofinanziamento da parte della Regione. Tra gli strumenti che così potrebbero essere acquistati rientrano, come confermato dall’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Angelo Poles, un etilometro e una fototrappola mobile, che consentirebbe di controllare maggiormente la pratica purtroppo ancora troppo diffusa dell’abbandono di rifiuti.

Le fototrappole

La nuova fototrappola andrebbe così ad aggiungersi alle sei già in possesso dell’Amministrazione comunale di Laura Bonfadini. Proprio nell’ambito del programma di sicurezza e presidio del territorio a luglio, nei punti del territorio più critici proprio per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, infatti erano state installate sei fototrappole che, aveva spiegato l’assessore Poles, permettono di individuare chi decide di "regalare" all’ambiente vittuonese i propri rifiuti (e la sensazione è che a fare questi regali non siano sempre e solo cittadini vittuonesi).

Cinque delle fototrappole sono fisse, ma possono comunque essere spostate, per garantire la rotazione delle postazioni di controllo a copertura delle zone interessate. La sesta è mobile. Ora Vittuone potrebbe averne un’altra.