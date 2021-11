Un bando per commercianti e artigiani

Il bando per commercianti e artigiani, costituito da un fondo di 100mila euro, è stato voluto dal Comune di Rho per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) di commercio, ristorazione, terziario e artigianato. Grazie anche alla collaborazione con ConfCommercio Rho, con la cabina di regia del DUC – Distretto Urbano del Commercio, il bando vedrà l'assegnazione dei premi ai progetti presentati, valutati con un criterio diverso dall'edizione svoltasi in pieno lockdown, dove si voleva dare un sostegno economico al maggior numero possibile di attività per aiutare la ripartenza in uscita dalla chiusura forzata e prolungata della pandemia. Il Comune di Rho ha quindi confermato i 100mila euro messi a disposizione anche nel 2020: un impegno importante per le casse comunali (nel bando precedente, le risorse a diposizione, pari a 200mila euro, comprendevano anche un contributo di 100 mila euro da parte di Regione Lombardia) che premieranno però progetti più rilevanti e consistenti, di rilancio delle attività, capaci di incidere sia sulla riqualificazione dell'attività economica che sul volto della città, grazie ad un contributo massimo aumentato fino a 15mila euro per singolo progetto, per le spese sostenute, per realizzarlo, nel corso del 2021.