«Un anno di teatro, ma c’è poco da festeggiare»

«L’Amministrazione comunale festeggia il primo compleanno del nuovo teatro di Rho? C’è poco da festeggiare …c’è da piangere.» Questo quanto dichiara il capogruppo di Gente di Rho Marco Tizzoni

«Il nuovo teatro è aperto da più di un anno e in città non si percepisce alcun contributo positivo. Pochi gli spettacoli di qualità elevata e di alto gradimento. Discutibili anche le scelte artistiche dell’intero palinsesto che al momento non hanno fatto colpo sui Rhodensi - afferma Tizzoni - Enorme ed insostenibile il costo di gestione del nuovo teatro tutto a carico delle casse comunali e quindi della nostra comunità. Mantenere questo teatro con questa rassegna teatrale ci è costato dall’inaugurazione ad oggi quasi un milione di euro. Il dato preciso lo sapremo solo il prossimo 20 dicembre grazie ad una nostra interrogazione».