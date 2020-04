Un 25 aprile con flash-mob anche a Cerro Maggiore: l’annuncio da parte della sezione dell’Anpi.

Si celebra, anche se in versione diversa dal solito (a causa dell’emergenza Coronavirus), il 25 aprile.

Per ricordare la Resistenza, sabato l’Anpi Cerro (nella foto, un’immagine di archivio) guidato dal presidente Ambrogio Proverbio (con sindaco, carabinieri e parroco) sarà alle 11.30 al cimitero di Cerro (poi Cantalupo) per ricordare i martiri Partigiani; in mattinata sarà diffuso sui social un video sul 25 aprile di Anpi Cerro a cura di Monia e Roberta.Verranno poste corone e fiori sui monumenti e sulle lapidi dei Partigiani di via Marelli e San Clemente. Alle 15 (orario in cui ogni anno partiva il grande corteo di Milano) anche Anpi Cerro aderisce (e invita i cittadini a fare altrettanto) all’iniziativa “Bella Ciao in ogni casa”: si tratta di un flash mob dove l’invito è quello di esporre alle finestre e ai balconi il tricolore e intonare Bella Ciao.

