Ultimo weekend di gazebo arancio a Legnano

Sabato 10 e domenica 11 ottobre si concluderà il percorso, durato mesi, dei gazebo arancioni con cui i sostenitori della candidatura a sindaco di Lorenzo Radice.

Dopo il risultato del ballottaggio, con cui i cittadini hanno affidato a Lorenzo Radice e alla coalizione formata da Pd, Insieme per Legnano-Legnano popolare e riLegnano, il compito e la responsabilità di amministrare la città, il ritorno dei gazebo arancio a Legnano vuole idealmente chiudere il percorso della campagna elettorale e aprire quello del mandato amministrativo.

“Durante questi mesi abbiamo incontrato migliaia di persone ai gazebo, adesso, dopo il risultato elettorale, è venuto il momento di ringraziare chi ci ha dato la sua fiducia: lo faranno con me i consiglieri eletti e altri rappresentanti della coalizione. Lo faremo a pochi giorni dalla proclamazione degli eletti, in un periodo in cui sto prendendo contatto con la macchina comunale e ho il ricordo freschissimo dei tanti gazebo fatti in questi mesi. Ma se in questo fine settimana si chiude l’avventura dei gazebo arancioni il dialogo con i cittadini continuerà: nella modalità classica, quella nella sede istituzionale; ma anche al di fuori del Palazzo, perché crediamo che l’esperienza del contatto diretto abbia una validità e un’importanza che non possono e non devono essere perse”.