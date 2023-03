Truffe, risse e vandalismi: interviene l’assessore

Truffe, risse e vandalismi: interviene a tutto campo l’assessore di Magnago Franco Piantanida.

Il lavoro sulla sicurezza

I numerosi fatti di cronaca delle ultime settimane, tra truffe, risse e vandalismi, hanno riportato in auge il tema della sicurezza. Un argomento mai secondario e che la giunta capitanata da Dario Candiani ha messo tra quelli prioritari della propria campagna elettorale. Continuità tra parole e fatti: è quello che sta cercando di mettere in pratica l'assessore Franco Piantanida, che lavora a stretto contatto con la comandante della Poliza locale Paola Portaluppi e i suoi agenti.

L'analisi di Piantanida

«Mi soffermo, prima di tutto, sugli ultimi atti vandalici avvenuti a Magnago nello scorso weekend nelle piazze principali del paese – commenta il vicesindaco - I responsabili sono stati individuati, con l’impianto di videosorveglianza, dai nostri agenti, grazie ad un lavoro certosino. Ovviamente non riusciremo mai ad eliminare atti come quelli accaduti nei giorni passati, quali truffe agli anziani, piccoli scippi o furti nelle abitazioni, ma è importante far sapere, soprattutto a chi vive da solo, alle fasce più deboli, che è importante ed essenziale avvisare subito, nel limite del possibile le forze dell'ordine, Carabinieri o Polizia locale, magari facendosi aiutare da parenti o vicini».

"Case sicure"

Un aiuto dalle casse del Comune anche a chi vuole rendere meno valicabili i confini della propria abitazione:

«Anche per il 2022 abbiamo confermato il bando “Case Sicure” che riconosce 100 euro per spese fino a 500 euro per l'installazione di sistemi di antifurto, videosorveglianza, porte blindate, vetri antisfondamento, inferiate, grate e quant’altro; il contributo può estendersi fino a 300 euro per interventi superiori ai 500. Ulteriori 50 euro sono concessi a chi effettuerà il collegamento dell’impianto antifurto con una centrale operativa delle Forze dell’ordine o di istituti di vigilanza privati. Il bando verrà riproposto anche quest’anno».

Ancora validi i consigli anti truffa

Dal canto suo, l'Amministrazione ha intenzione di continuare la divulgazione delle raccomandazioni a evitare spiacevoli situazioni di pericolo: