Truffe e reati contro gli anziani: da Regione 6mila euro ad Abbiategrasso

Circa 6mila euro di finanziamento dall’assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia al Comune di Abbiategrasso per l’organizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare i reati al danno degli anziani.

«Un finanziamento che ci permetterà di organizzare al meglio il corso conti-truffa che l’anno scorso ha visto una partecipazione straordinaria, con circa 400 iscritti tra Abbiategrasso, Albairate e Ozzero – spiega l’assessore alla Sicurezza Alberto Bernacchi – Con la compagnia teatrale La Maschera stiamo preparando per quest’anno una proposta ancora più completa e innovativa. Già nella scorsa edizione, molto apprezzata è stata la modalità piacevole con cui si è riusciti a diffondere utili informazioni sui rischi e i comportamenti ai quali fare attenzione per non rimanere vittima di malintenzionati».

Il bando prevede l'avvio del progetto entro il 31 dicembre e la conclusione delle attività, compresa la rendicontazione, entro dodici mesi. Il progetto presentato prevede che la fase di programmazione venga effettuata entro la metà di novembre ed a seguire la fase dell'esecuzione che dovrebbe concludersi entro la fine di febbraio 2021. Il calendario potrà subire qualche variazione a causa dell'emergenza sanitaria.