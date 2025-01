«Troppi problemi, siamo preoccupati per Arese e per tutti i suoi cittadini»

Aumenti, Trasporti e Controversie nell'Amministrazione Nuvoli.» Usano queste parole i rappresentanti dell’opposizione, guidati da Roberta Tellini (nella foto) per esprimere la loro preoccupazione riguardo a una serie di decisioni e situazioni che stanno emergendo dall’amministrazione. «Situazioni affermano che stanno avendo un impatto diretto sulla vita dei cittadini di Arese.»

Aumento dell’Addizionale Comunale

«A dicembre, l’amministrazione ha deciso di aumentare l’addizionale comunale di circa 60 euro a testa. Questa misura, che colpisce direttamente le tasche dei contribuenti, suscita malcontento e preoccupazione per le ripercussioni economiche sui cittadini, già alle prese con le difficoltà del periodo.»

Trasporti per Rho

«Un altro punto controverso riguarda il pagamento dei trasporti per Rho. Nonostante l’Accordo di Programma (ADP) che regola le modalità di erogazione di tali servizi, il Comune di Arese continua a coprire i costi per il trasporto pubblico verso la città limitrofa. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza delle decisioni amministrative.»

Condizioni del Cimitero

Le condizioni del cimitero comunale sono un tema che ha toccato profondamente la comunità. Nonostante le rassicurazioni del sindaco, i cittadini segnalano che il cimitero versa in condizioni vergognose e non rispettose per i defunti e i loro cari. La mancanza di interventi adeguati ha generato indignazione e richieste di azioni concrete per ripristinare il decoro di un luogo così significativo.

Raccolta Fondi per pulmino a Sercoop

La questione della raccolta fondi per un pulmino destinato a Sercoop ha aggiunto ulteriori preoccupazioni. Il sindaco ha fornito spiegazioni ed affermazioni contrastanti ( la prima: «Non ne so nulla mi informo»- la seconda: «non ho firmato nessun patrocinio per raccogliere fondi, ho già sporto denuncia «-la terza: “Si abbiamo patrocinato Sercoop e quindi chiedete a loro ) lasciando noi ed i cittadini in uno stato di confusione. La mancanza di chiarezza su questo tema alimenta dubbi sulla gestione di tali iniziative.

Conflitti di Interesse

Con estrema efficienza il nostro Sindaco Nuvoli ci ha relazionato prontamente sul pignoramento di 200euro ad un ex amministratore ma si continua a dimenticare di aggiornarci (e lo abbiamo già chiesto ripetutamente) sulle eventuali conseguenze giuridiche di patrocini e concessioni erogate a parenti e affini di amministratori o ex amministratori. Se non ci risponderanno in consiglio riprenderemo, con la consueta determinazione, la nostra azione a tutela degli interessi dei cittadini di Arese.