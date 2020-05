Troppa movida? Fontana chiede più rigore e… multe. Il presidente Attilio Fontana mostra preoccupazione per alcune immagini che mostrano una piena ripresa della vita serale e nottura che infrange le regole del distanziamento sociale. E chiede di far rispettare le regole a tutti i costi, minacciando un nuovo giro di vite nella regione da lui amministrata.

“Se non si rispettano le regole, sono pronto a prendere provvedimenti – tuona il Governatore lombardo – Come ho più volte ribadito, Regione Lombardia è pronta a intervenire, anche con nuove restrizioni, per evitare che tutto il lavoro svolto fin qui grazie alla buona volontà della maggioranza dei cittadini, venga vanificato da alcuni incoscienti”.