Tre nuovi dipendenti comunali in municipio

Tre nuovi dipendenti comunali «in rosa» in municipio. Sono le vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami. Si tratta di Concetta Cascino e Anna Maria Colombo che hanno preso servizio nel ruolo di istruttore amministrativo contabile-settore Finanziario e dell’architetto Monica Dellavedova come istruttore direttivo tecnico del settore tecnico.

Ad accoglierle è stato il sindaco Daniela Rossi (che detiene la delega al Personale) con un mazzo di fiori. “Tutta l’Amministrazione comunale dà loro il benvenuto – ha affermato Rossi – E non mancherò di garantire la massima disponibilità per creare le migliori condizioni per un lavoro sereno e proficuo”.

