Tre le liste in corsa per la fascia da sindaco

Tre le liste in corsa per le elezioni comunali di Bernate Ticino.

Elezioni comunali di Bernate, tre sfidanti

Sfida a tre per le elezioni comunali di Bernate Ticino dell'8 e il 9 giugno 2024. Sono stati infatti ufficializzati gli schieramenti che si contenderanno la fascia tricolore. Il sindaco uscente Mariapia Colombo guiderà la lista Nel futuro insieme-Lista civica di centrodestra-Mariapia Colombo sindaco, al suo fianco Cristian Grolla, Emilia Garavaglia, Ferdinando Rodella, Giorgio Zarinelli, Guido Baroli, Mara Balasso, Maria Francesca Zarinelli, Martina Colombo, Roberto Garavaglia e Samuele Costanzo.

In campo anche Alessio Ottolini che, conclusa l'esperienza del Melograno, guida la lista civica Un passo in avanti con Emiliana Calcaterra, Salvatore Logoteta, Laura Paris, Roberto Geniale, Seforza Di Paolo, Alessandro Bollasina, Ernestina Garavaglia, Edoardo Battioli, Alessandra Garavello e Alice Gaviri.

Il ritorno dell'ex sindaco

In corsa anche l'ex sindaco Osvaldo Chiaramonte con la lista civica Per un paese migliore insieme ad Agostina Baronchelli, Giorgio Cocetta, Alessandro Crespi, Fabrizio Garavaglia, Patrizia Garavaglia, Silvana Mariani, Gianni Martignon, Paola Maria Pea e Valerio Versetti.