Tre Comuni uniti per valorizzare il Parco delle Roggie

Arconate, Dairago e Magnago hanno sottoscritto la convenzione del Parco delle Roggie.

Parco delle Roggie: due convenzioni per valorizzarlo

Anzi, le convenzioni. La prima prevede un accordo tra i tre Comuni per la gestione del Parco locale di interesse sovracomunale delle Roggie, area boschiva che rappresenta un elemento di eccezione in un territorio in cui la presenza di spazi agricoli appare rilevante. La seconda, dato che la legge prevede che si possa far gestire l’area a un parco di riferimento, è stata siglata con il Parco Ticino. Quest'ultimo userà le proprie risorse economiche per la sistemazione dei quasi 520 ettari del Parco delle Roggie nei prossimi tre anni, dopodiché saranno i Comuni a devolvere delle quote di contributi per il Parco.

Tra le priorità lo stop agli inquinatori abusivi

Tra i primi obiettivi fissati: dissuadere gli scaricatori abusivi, sistemare i sentieri, valorizzare e pubblicizzare il Parco, sostituire le piante non autoctone con piante autoctone di maggior pregio, controllare la fauna... Il Parco del Ticino non si sostituisce ai Comuni ma concorda con essi gli interventi da eseguire per far diventare il Parco delle Roggie un grande polmone verde ben funzionante.

Un traguardo importante frutto di tre anni di lavoro

Un traguardo importante, frutto di tre anni di trattative, per il quale i sindaci Sergio Calloni (Arconate), Paola Rolfi (Dairago) e Dario Candiani (Magnago) hanno espresso soddisfazione.