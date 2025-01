Trasporti, tagli alle corse dei bus: la Lega interroga Città Metropolitana

A conferma di ciò, "si aggiunge il recente annuncio di Movibus, uno dei principali operatori del trasporto pubblico locale, che ha comunicato la necessità di tagliare corse in almeno una dozzina di linee, alimentando così preoccupazioni tra i cittadini e gli amministratori locali. A differenza della città di Milano - spiegano Colombo e Cucchi - servita da una rete diversificata di trasporti come metropolitana, ferrovia, tram, taxi e servizi di sharing, molti comuni della provincia dipendono esclusivamente dai bus per i collegamenti quotidiani. Per queste realtà, il trasporto pubblico su gomma rappresenta l’unico mezzo di mobilità che non sia l’automobile".