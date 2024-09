Trasporti, il sindaco scrive agli Enti per potenziare gli autobus per Rho

Il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha di recente richiesto un potenziamento del trasporto pubblico locale da Bareggio in direzione delle scuole rhodensi.

Il sindaco scrive per potenziare le linee autobus

A seguito di un’analisi della situazione del trasporto pubblico locale, e come conseguenza delle segnalazioni di numerosi cittadini e studenti, il primo cittadino ha nei giorni scorsi scritto ad Atm, Autoguidovie e Comune di Milano per richiedere un potenziamento del servizio per quanto riguarda in particolare la linea di autobus 431, che collega Bareggio a Passirana.

«Sarebbe auspicabile che questa venga implementata, soprattutto negli orari di entrata e uscita delle scuole locali. Questa necessità è emersa in maniera evidente per il fatto che negli ultimi due anni si è registrato un aumento notevole degli studenti di Bareggio e Cornaredo che hanno scelto di frequentare le scuole superiori a Rho.

La situazione è particolarmente problematica soprattutto per i tanti ragazzi e ragazze che ogni giorno devo prendere i mezzi per raggiungere gli istituti scolastici del rhodense, come spiega Colombo:

Questo rende ai ragazzi particolarmente difficoltoso andare e tornare da scuola, in quanto i bus sono sempre strapieni. Diversi ragazzi mi hanno riferito di avere spesso dovuto aspettare il passaggio di due o tre pullman, per la lunga attesa di più di un’ora, per riuscire anche solo a salire su un mezzo. Questo, come potete immaginare, crea gravi disagi ai nostri studenti, costretti ad entrare in ritardo a scuola oppure a perdere tempo prezioso per lo studio nel pomeriggio, viste l’ingente quantità di tempo passata ad attendere gli autobus della linea 431».

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Sindaco ha allertato gli enti competenti in una lettera protocollata, e confida in una risposta positiva e propositiva che possa risolvere il problema tempestivamente, prima dell’imminente avvio dell’anno scolastico.