Trasparenza, levata di scudi dalla Giunta

In distribuzione nelle case dei cittadini di Inveruno un volantino che getta ombre su come viene applicata la legge in Inveruno. Il sindaco Sara Bettinelli con l’Amministrazione ha deciso di fare chiarezza.

"Si vuole far passare l'idea che in questo Comune ci siano delle cose sottaciute"

«Si vuole far passare l’idea che in questo comune ci sono delle cose sottaciute, non c’è la messa a disposizione di informazioni – ha detto Bettinelli – La vicenda riguarda interessi e rapporti fra privati cittadini, che vengono però rappresentati in modo tale da farci apparire come una Amministrazione che applica la legge in modo non conforme a quanto si dovrebbe». Nel giugno 2023 sono iniziati degli accessi agli atti da parte di un gruppo di cittadini per verificare situazioni. «Il soggetto istante non controllando la propria posta certificata non ha visto che i documenti richiesti erano a disposizione e ha scritto ai consiglieri comunali paventando una mancata trasparenza dell’Amministrazione – ha continuato la prima cittadina – In settembre questi cittadini si sono organizzati in un comitato e sono continuati gli accessi agli atti che sono stati tutti resi disponibili».

Il volantino incriminato

Il volantino in distribuzione è di questo comitato che si definisce Bramaquiete e coinvolge i cittadini che abitano nel raggio di circa duecento metri dalla tenuta Bramasole. Lamentano problemi di rumore e salute per l’allevamento degli animali vicino alle case. Il comitato ha inviato altre due lettere ai consiglieri comunali chiedendo di fare le verifiche del caso. Il gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato ha fatto accesso agli atti e ha tutta la documentazione, non ha fatto atti ufficiali e la questione è stata portata in Consiglio comunale a dicembre 2023 dal gruppo di maggioranza.