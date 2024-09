Tracciano le corsie ciclabili. Ma sbagliano le misure e le devono rifare

Tracciano le corsie ciclabili, ma le misure sono sbagliate. Accade a Nerviano.

La ditta incaricata ha tracciato sull'asfalto le linee di delimitazione delle corsie ciclabili. Ma, poco dopo, si sono accorti che le misure erano sbagliate e così si è dovuto intervenire di nuovo. E' quanto accaduto a Nerviano, precisamente in via Roma, strada nella quale sono in corso gli interventi per l'introduzione della nuova mobilità del centro cittadino.

Le reazioni

"Da non credere, ma è tutto vero - afferma l'ex sindaco e ora capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega Massimo Cozzi - Gli incaricati del Comune sono tornati in via Roma per cancellare una riga tratteggiata delle corsie ciclabili, fatta venerdì e rifarla più stretta. Ovviamente la ditta non ha colpe in quanto ha solo eseguito quello che il Comune ha detto loro di fare. La decisione sbagliata è stata presa a monte: sbagliata perchè le misure erano sbagliate, le auto non riuscivano a passarci. Poveri nervianesi".