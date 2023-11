Tovaglieri a Rescaldina per parlare di Europa

L’eurodeputata Isabella Tovaglieri (Lega), membro della commissione Industria ed Energia del Parlamento europeo, ha incontrato ieri, 16 novembre, i cittadini di Rescaldina nel corso di una serata di informazione e confronto organizzata in collaborazione con il gruppo Identità e Democrazia dell’Eurocamera presso l’Auditorium comunale di via Matteotti.

Nel corso dell’evento, Tovaglieri ha fatto il punto sulle battaglie condotte e vinte dalla Lega in Europa: dalla direttiva Case green, che avrebbe imposto costose ristrutturazioni ai proprietari di casa, al regolamento sugli Euro 7, che incombeva sul settore dell’autotrasporto, fino al provvedimento sulle emissioni industriali, che minacciava di equiparare le emissioni degli allevamenti a quelle delle fabbriche.

«Proseguiremo con il nostro impegno contro molte altre euro-follie – ha dichiarato Isabella Tovaglieri – nella prossima legislatura, quando contiamo di avere più peso in Europa grazie al voto dei lombardi, che ci permetteranno di rimettere mano, insieme al governo di centro-destra, alla revisione di molte iniziative europee che rischiano di ipotecare lo sviluppo dei nostri territori, come le direttive sulla qualità dell’aria e sul ripristino della natura, e lo stop ai motori endotermici dal 2035. Ringrazio i consiglieri regionali Silvia Scurati ed Emanuele Monti, che hanno partecipato all’incontro, informando i cittadini sulle iniziative portate avanti dalla Regione Lombardia nel campo della salute e del sostegno alle partite Iva e alle piccole imprese commerciali. La Lombardia- conclude Tovaglieri - è un modello virtuoso, leader in Europa in moltissimi campi. Con grande orgoglio intendo continuare a rappresentare a Bruxelles le idee, il lavoro e i valori della nostra gente».