Tigros arriverà al posto della fabbrica abbandonata

Tigros è pronto ad arrivare al posto dell'ex Gianazza, fabbrica dismessa di Cerro Maggiore.

Il supermercato Tigros arriverà dopo ora sorge l'ex Gianazza, ex fabbrica abbandonata di Cerro Maggiore. Ad annunciarlo è stato il Comune, che spiega:

"Lo scorso luglio la società Tigros SpA ha presentato ufficialmente il progetto di piano attuativo in conformità al Piano di Governo del Territorio vigente. Il progetto prevede la riqualificazione totale dell'area dismessa della ex Gianazza sul territorio di Cerro Maggiore, con un edificio commerciale, sede del supermercato, nuovi spazi verdi, un edificio a destinazione terziario-direzionale, una revisione della viabilità sulle vie Tessa e Catullo e la realizzazione di una pista ciclabile che, nel momento in cui verrà attuato anche il piano sul territorio di Legnano, potrà collegarsi alla rete intercomunale di mobilità ciclo-pedonale". E ancora: "Inoltre, per garantire ulteriormente la sicurezza è prevista la realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale per l'attraversamento della viabilità ad alto scorrimento sulla via Catullo. Oltre a tutte queste opere, direttamente riconducibili al piano attuativo, sono previste altri interventi molto importanti per la viabilità e la fluidità del traffico da e per il comparto: sarà riqualificata completamente la via Saragat, con il prolungamento della pista ciclabile dal nuovo supermercato al parco, sistemato l'incrocio tra le vie Alfieri e Martiri della Libertà e verrà riqualificato anche l'incrocio tra la stessa via Saragat e la via Catullo, in modo da rende più sicuro quel tratto stradale".