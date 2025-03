Terremoto in Consiglio comunale: si dimettono l'ex sindaco Calloni e l'ex vice Gorla

Doppie dimissioni nel Consiglio comunale di Arconate. A fare un passo indietro due consiglieri "di peso": nientemeno che l'ex sindaco Sergio Calloni, capogruppo di Cambiamo Arconate, e l'ex vicesindaco Gaia Gorla.

Sergio Calloni e Gaia Gorla si dimettono dal Consiglio

L'ex primo cittadino Calloni motiva così il proprio passo indietro:

"Non sono mai stato una persona di tante parole. E forse anche questo ha contribuito ad arrivare alla situazione di oggi. Il politico, che non sono mai stato, avrebbe dovuto spiegare, allacciare rapporti, comunicare, rendere eclatanti azioni che normalmente si fanno senza clamore, con estrema umiltà. Mi rendo conto che questo modo di essere non vada d'accordo con la scaltrezza e la spregiudicatezza che spesso la politica richiede. Non ho mai fatto mistero della mia inadeguatezza in questo senso. Ma non me ne pento. Ho sempre prediletto rapporti più umani, veri, da tecnico, da operatore. Da una persona che ha messo a disposizione un pezzo importante della propria vita - e non solo - al servizio degli altri. E, visto che sono solito cogliere il lato positivo delle situazioni, questa occasione mi dà lo spunto per porgere dei ringraziamenti che forse non ho mai espresso abbastanza. Non ho mai nascosto il fatto di non aver mai ambito a una carriera politica e che, prima o poi, avrei lasciato il mio posto a qualcun altro. È un peccato che questa esperienza termini con critiche pesanti da parte di chi forse avrebbe dovuto esserti 'amico' (?). E soprattutto, che tutto questo avvenga a otto mesi dalla sconfitta elettorale. La delusione più grande è stata proprio quella di dover giustificare il proprio operato ai propri 'amici', o presunti tali. E se non ti capiscono loro, come potrebbero capire tutti gli altri? È così. Quando si vince, si vince tutti. Quando si perde, la colpa è del capo, che nei casi peggiori ci lascia anche le penne. Funziona così, e tutto sommato è giusto che ci sia sempre un responsabile. Me ne assumo ogni responsabilità. Ma nonostante tutto, questa resta un’esperienza che porterò sempre con me. Grazie a questo percorso ho potuto conoscere e lavorare con persone straordinarie, che mai scorderò e che ringrazio con tutto il cuore. Non farò nomi, anche se sono sicuro che gli interessati già sappiano quanta stima e gratitudine io provi per loro. Un’eccezione la faccio per Gaia Gorla, con cui sono stato praticamente in simbiosi per cinque anni: senza di lei sarebbe stato tutto molto più difficile. Un ringraziamento doveroso va alla squadra che ha sostenuto e condiviso il progetto della nostra amministrazione. Senza di voi, senza la vostra passione, le vostre idee, il vostro tempo, non saremmo mai riusciti a raggiungere alcun risultato. Avete lavorato con spirito di servizio, mettendo sempre al primo posto il bene della nostra comunità. Di questo vi sarò sempre grato".

"Grazie ai 1.815 cittadini che mi hanno dato fiducia"

Infine Calloni esprime la propria gratitudine ai concittadini che l'hanno votato:

"E poi voglio ringraziare, uno ad uno, i 1.815 cittadini che mi hanno dato fiducia con il loro voto. Alcuni obiettivi avrebbero avuto bisogno di un altro quinquennio per essere completati e per vedere i frutti del lavoro iniziato. Nonostante l’impegno, la dedizione e i sacrifici, il tempo non è stato sufficiente. Ma sappiate che ho sempre agito con onestà e coerenza, con la consapevolezza della responsabilità che mi avevate affidato. Ora, però, non sussistono più le condizioni per continuare. È per questo che oggi ho formalmente depositato le mie dimissioni da capogruppo e da consigliere comunale. Grazie a Cambiamo Arconate! per avermi dato questa opportunità. Un abbraccio a tutti".

"Auspico per Arconate una nuova politica, fatta di volti nuovi"

L'ex vicesindaco Gorla spiega:

"Questa scelta, difficile e a tratti dolorosa, è stata frutto di una ponderata riflessione, condivisa in primis con il collega e amico Sergio Calloni. L'esperienza in Cambiamo Arconate è stata per me bellissima e senza eguali; mi ha dato modo di sperimentare cose nuove, di allargare le vedute e di conoscere persone meravigliose. Ho sempre portato avanti l’attività politica con moderazione, riflessività ed empatia, tratti tipici del mio carattere. Mi sono messa al servizio degli arconatesi con orgoglio e con l'obiettivo di poter fare qualcosa di buono per la nostra Arconate, conscia della grande responsabilità di cui ero stata investita. Gli articoli di giornale recentemente apparsi sulla stampa locale non riguardano i singoli ma un'intera squadra di cui ho fatto parte. Ringrazio Sergio Calloni per aver camminato fianco a fianco in questa avventura. Ringrazio il gruppo tutto, è stato un bellissimo percorso in cui ho messo davvero tutta me stessa. Ringrazio tutti i miei elettori, a cui sono immensamente grata per avermi dato l'opportunità di fare questa esperienza amministrativa. Auspico per Arconate una nuova politica, fatta di nuovi volti; auspico un clima moderato, disteso, epurato da vecchie divisioni e dualismi. Spero in cuor mio di veder nascere progetti politici che vedano i giovani arconatesi protagonisti. Colgo l'occasione per augurare ai colleghi buon lavoro, certa che chi mi succederà saprà rappresentare con grande senso del dovere e responsabilità il nostro Paese. Con immenso affetto".

"Nessuno potrà cancellare le pagine scritte insieme"

A entrambi va il ringraziamento della lista Cambiamo Arconate:

"Nella giornata di oggi (mercoledì 19 marzo, ndr), il capogruppo di Cambiamo Arconate, Sergio Calloni, e la consigliera comunale, Gaia Gorla, hanno rassegnato le proprie dimissioni, ritenendo esaurito il proprio impegno e il proprio percorso politico. A Sergio, nostro leader e sindaco per cinque anni, e a Gaia, assessore al Sociale e vicesindaco, va il ringraziamento più sincero del nostro gruppo, e l’unanime apprezzamento per aver messo a disposizione del nostro progetto - e dell’intera comunità di Arconate - il proprio tempo, le proprie energie e le rispettive competenze. Nessuno potrà mettere in discussione o cancellare le pagine scritte insieme, gli obiettivi raggiunti, i progetti realizzati e il percorso condiviso, che ha attraversato le fasi drammatiche della pandemia e delle crisi internazionali e che ha visto Sergio e Gaia spendersi in prima linea per la nostra comunità. Un’esperienza amministrativa decisamente entusiasmante e al tempo stesso impegnativa, nella quale le responsabilità di ogni singola scelta assunta - dai successi più emozionanti agli errori più cocenti - sono sempre state e continueranno ad essere collegiali e condivise, mai di una singola persona. È questo il principio cardine di un gruppo che ha sempre valorizzato le sinergie del lavoro di squadra, tanto nei momenti di difficoltà, quanto nelle fasi più entusiasmanti del mandato amministrativo. Niente sarà in grado di sbiadire la fiducia e i rapporti umani costruiti nel tempo, che ci hanno permesso di apprezzare le doti di due amministratori competenti e capaci, ma soprattutto di due persone specchiate, vere, capaci. Un legame che supera ogni valutazione politica e che lascia spazio, oggi, soltanto alla gratitudine più profonda nei confronti di chi ha accettato di mettersi in discussione con noi e per noi".

"Rilanciamo la nostra azione mettendo al centro il cittadino"

Per la lista civica ora "è tempo di guardare avanti e di posare lo sguardo verso nuovi orizzonti":

"È il momento di rilanciare e di rendere più incisiva la nostra azione politica attraverso percorsi di coinvolgimento e di partecipazione, che tornino a mettere al centro le esigenze del cittadino. Un obiettivo che cercheremo di costruire giorno dopo giorno, un passo alla volta, con l’aiuto e il supporto di tutti coloro che hanno dimostrato fiducia in questo progetto, verso i quali abbiamo il dovere di tornare a rappresentare l’alternativa per questo paese".

A prendere il posto dei dimissionari saranno Garegnani e Pisoni

A prendere il posto di Calloni e Gorla sui banchi del Consiglio comunale saranno rispettivamente Giulio Garegnani e Giacomo Pisoni.