Tensioni in Consiglio comunale: “La minoranza ostacola le decisioni amministrative”

Abbiategrasso: i gruppi di maggioranza attaccano il comportamento delle minoranze in Consiglio comunale

“Le minoranze ostacolano i lavori del Consiglio comunale”

Dopo le prime due movimentate sedute mercoledì e giovedì di un Consiglio comunale che proseguirà nelle prossime settimane, i gruppi consiliari che compongono la maggioranza al governo di Abbiategrasso intervengono per stigmatizzare il comportamento delle minoranze definendolo “pretestuoso” e “teso a ostacolare e prolungare con innumerevoli interrogazioni e mozioni, seppur legittime, le decisioni amministrative che riguardano il bene e lo sviluppo della nostra città”.

“In particolare la lista cambiamo Abbiategrasso e il suo riferimento Domenico Fininquerra continuano in una pletora di comunicazioni sui giornali locali e sui social, dal contenuto non sempre veritiero dell’attività amministrativa , pensando di avere la pretesa di dettare tempi e modi di lavoro al solo scopo di imporre la loro visione politica sulla città – spiegano in una nota – I gruppi di maggioranza respingono e contrastano fortemente questo atteggiamento. Rassicuriamo tutti i cittadini abbiatesi che siamo impegnati fattivamente nel cambiamento e costruzione di una città moderna, vivibile, aperta a tutte le iniziative tese al rilancio economico e sociale del nostro territorio. Ne è testimone l’impegno anche sulle grandi opere in fase di attuazione in coerenza con il nostro programma elettorale, come la realizzazione della piscina, la nuova illuminazione, le scuole, la cultura, ecc”.

“Inutile tentativo di togliere le deleghe all’assessore Bottene”

La maggioranza interviene anche in difesa dell’assessore Francesco Bottene, nei confronti del quale è stata presentata una mozione per rimetterne le deleghe: “Vogliamo, inoltre, stigmatizzare l’ennesimo tentativo da parte della minoranza di imporre al Sindaco anche la composizione della sua Giunta con la mozione che chiede di revocare le deleghe all’assessore Francesco Bottene. al quale confermiamo la nostra stima, solidarietà e vicinanza . Respingeremo con fermezza e unità di tutti i consiglieri tale proposta che in modo arrogante sarà discussa nel prossimo consiglio comunale”.