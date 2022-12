Telecamere in città: nuovi bandi per aumentare gli occhi elettronici

Il Comune di Rho è pronto a partecipare a nuovi bandi per ottenere finanziamenti per l'acquisto di telecamere per il proprio territorio.

Telecamere e bandi di finanziamento

I bandi del Ministero dell’Interno sono una occasione importante per i Comuni, per ottenere finanziamenti sul fronte sicurezza. Un anno fa, la giunta Orlandi partecipò a due diversi bandi: quello legato alla videosorveglianza nei parchi ha ottenuto finanziamenti e ha permesso di acquistare telecamere per otto diverse aree verdi del territorio cittadino, come annunciato nel dettaglio nei mesi scorsi; un secondo progetto è stato invece ammesso ma non finanziato per mancanza di fondi sufficienti.

Quattro i punti di coprire

Ora il Comune propone all’attenzione ministeriale un nuovo progetto che prende in considerazione quattro punti di Rho, individuati anche in relazione a segnalazioni e criticità.

Come aree di grande fruizione sono comprese:

Piazza Marinai d’Italia, dove di recente sono stati ultimati i lavori di pavimentazione e dove si svolge il mercato con cadenza settimanale

Via Pomè con il suo parco pubblico a ridosso del centro storico

Come punti di accesso in direzione del centro e in uscita dalla città, sotto costante controllo della Polizia locale e possibili vie di fuga verso grandi arterie stradali e autostradali:

Via Ratti – intersezione con SS33 del Sempione – accesso diretto da/per Arese verso il centro commerciale più grande d’Europa

Via Lainate – intersezione con SS33 del Sempione e provinciale SP 101 a collegamento con Autostrada Milano Laghi A7.

Il commento dell'assessore Brognoli