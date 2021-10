Tari: agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche

Rho

Le riduzioni sono legate all’emergenza sanitaria Covid-19

Tariffa rifiuti: agevolazioni per il pagamento della Tari, l'imposta per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani per l’anno 2021. Confermate, dopo esser state approvate dalla Giunta di Rho il 14 settembre, le riduzioni sono legate all’emergenza sanitaria Covid-19 e riguardano sia le utenze domestiche, con parametri parzialmente diversi rispetto agli anni scorsi, sia quelle non domestiche, in precedenza non oggetto di agevolazioni.

Tari: agevolazioni per utenze non domestiche

La riduzione riguarda la parte variabile della Tari dovuta per l’anno 2021. L’accesso alle riduzioni delle utenze non domestiche può avvenire d’ufficio o su presentazione di domanda entro il 31.10.2021. La riduzione troverà applicazione nella prima fattura in emissione e verrà portata in compensazione sugli importi Tari dovuti per l’anno 2021. Nel caso in cui gli importi tariffari 2021 siano già stati saldati, l’importo dell’agevolazione sarà compensato con l’eventuale debito residuo per l’anno 2020, ovvero nella prima fattura utile in emissione per l’anno 2022.

L’elenco delle tipologie si trova nell’Allegato A, che si può consultare sul sito di Aser Rho, insieme con informazioni e moduli https://www.aserspa.net/it-it/news-contatti/avvisi/2021/tariffa-rifiuti/covid19-utenze-non-domestiche-agevolazione-tari-riduzione-parte-variabile-tari-anno-2021-212186-1-032bfed5e80ec4a4a96c88951a4c5c49

Agevolazioni per utenze domestiche

L’agevolazione riconosciuta sarà pari all’importo Tari dovuto per l’anno 2021 e troverà applicazione sulla prima fattura utile in emissione nei confronti dei beneficiari.

Per richiedere l’agevolazione sociale è necessario compilare l’apposita modulistica e restituirla, esclusivamente su appuntamento, al Servizio Clienti A.Se.R entro il 31/12/2021. Informazioni e moduli https://www.aserspa.net/it-it/news-contatti/avvisi/2021/tariffa-rifiuti/covid19-utenze-domestiche-agevolazione-tari-anno-2021-212196-1-81a3251228f8c85c1bc51306c9101ea6

Per maggiori informazioni, contattare il Servizio Clienti A.Se.R. al 02/939989.1 o 800756346