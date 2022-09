Tabelloni elettorali senza manifesti, ma a Rho il 25 settembre si vota?

Gli spazi a disposizione sui tabelloni elettorali vanno suddivisi tra i 9 candidati del collegio uninominale e le 15 liste a loro correlate. Ma Rho non è stato così

Nessuno manifesto appeso a differenza degli altri comuni della zona

Ma a Rho si vota il 25 settembre? Se guardiamo i tabelloni elettorali sembrerebbe proprio di no. Mentre in altri comuni vicini le facce di Letta, Salvini, Meloni, Renzi, Calenda e chi più ne ha più ne metta sono in bella vista sugli appositi tabelloni, a Rho niente, almeno fino a stamattina nessun manifesto elettorale appeso sui tabelloni.

L'errore è della società che si occupa del montaggio dei pannelli elettorali

Colpa delle sezioni locali dei partiti che non sono ancora pronti per la campagna elettorale, che ormai durerà ancora solo 8 giorni? Assolutamente no, l’errore è della società che si occupa del montaggio dei tabelloni un errore nel montaggio e nella suddivisione dei pannelli montati sul territorio comunale. Gli spazi a disposizione vanno suddivisi tra i 9 candidati del collegio uninominale e le 15 liste a loro correlate.

98 mila euro per un lavoro fatto male: "Non paghiamo tutto l'importo dovuto"

Di fatto gli spazi sono stati separati (15 più 9 a parte) mentre invece avrebbe dovuto esserci uno spazio per il candidato e, accanto, spazi per le liste correlate. Preso atto dell’errore, la ditta incaricata sta ponendo rimedio. A partire dalla serata di oggi 15 settembre, tutto dovrebbe essere a posto e saranno possibili le affissioni. "La speranza - affermano i partiti di opposizione - è che a questo punto la ditta incaricata non venga pagata per intero ovvero 98mila euro come da determina comunale.