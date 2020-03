Lavori dal 6 al 31 marzo all’uscita della Tangenziale ovest sulla Nuova Vigevanese: ecco il dettaglio delle chiusure

Svincolo SS494 Tangenziale ovest: lavori e chiusure sino al 31 marzo

Cominciano venerdì sera i lavori presso lo svincolo della Tangenziale ovest di Milano sulla Nuova Vigevanese (SS494 Vigevanese/Milano Lorenteggio). Milano Serravalle eseguirà interventi per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e l’adeguamento delle barriere di sicurezza. Pertanto sono previste chiusure fino al 31 marzo e conseguenti facilmente immmaginabili disagi per gli automobilisti che dovranno scegliere percorsi alternativi.

“Pur consapevoli dei disagi – dichiara il sindaco di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero – accogliamo con favore questi interventi importanti per migliorare la sicurezza dello svincolo. Attendiamo anche che siano attivati al più presto i corpi illuminanti sull’altro svincolo trezzanese, sulla Vecchia Vigevanese, dove sono stati posizionati i pali per l’illuminazione. Insieme ai sindaci di Cesano Boscone, Buccinasco e Gaggiano e al commissario straordinario di Corsico, da dicembre siamo ancora in attesa di una risposta da Serravalle e da Città Metropolitana. Ribadiamo con forza che lo svincolo sul Naviglio non è in sicurezza ed è obsoleto considerando il volume di traffico attuale: va programmato un intervento di riqualificazione”.

I dettagli

Dalle 22 del 6 marzo alle 6 del 31 marzo resteranno chiusi i rami dello svincolo SS494 Vigevanese/Milano Lorenteggio in uscita dalla carreggiata Nord (direzione A8 – Laghi) per Vigevano e in entrata da Vigevano per la medesima carreggiata Nord.

Dalle 22 del 6 marzo alle 6 del 7 marzo chiuso il ramo dello svincolo SS494 Vigevanese/Milano Lorenteggio in uscita dalla carreggiata Nord (direzione A8 – Laghi) per Milano.

Dalle 22 del 6 marzo alle 6 dell’8 marzo, esclusivamente in orario notturno per due notti consecutive chiuso il ramo dello svincolo SS494 Vigevanese/Milano Lorenteggio in uscita dalla carreggiata Sud (direzione A1 – Bologna) per Milano e in entrata da Milano per la medesima carreggiata sud.