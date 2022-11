Superstrada Vigevano-Malpensa: Finiguerra risponde a Salvini

Superstrada Vigevano-Malpensa: dopo che il neo ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini ha dichiarato di voler sbloccare l'opera, risponde Domenica Finiguerra, sindaco di Cassinetta di Lugagnano.

Ga sottolineato il sindaco Finiguerra:

Ha poi continuato il sindaco:

"Se il nuovo governo ha voluto istituire il Ministero dell’agricoltura e della Sovranità Alimentare sorge quindi subito il dubbio che si tratti dell’ennesima operazione di camuffamento ipocrita. Perché se il nuovo governo si ponesse davvero l’obiettivo di perseguire la Sovranità Alimentare del Paese l’ultima cosa a cui dovrebbe pensare sarebbe quella di asfaltare proprio l’agricoltura. A meno che Meloni e Salvini non pensino che le zucchine ed i pomodori possano essere coltivati sulle aiuole spartitraffico o lungo i raccordi autostradali.

In tutti questi anni chi si è opposto a questo progetto scellerato è sempre stato tacciato di essere un estremista ambientalista, un sovversivo comunista, un radicale ecologista. Ancora oggi, sul giornale locale Settegiorni, l’articolista che riportava il proposito del neo Ministro alle Infrastrutture Salvini di voler sbloccare la strada nel Parco del Ticino, attribuiva ai comuni di Cassinetta e Albairate, da sempre contrari al progetto, di esserlo per motivo ideologici.

Bene, allora mi domando se è una cattiva ideologia quella che vuole salvare l’agricoltura. Soprattutto oggi che proprio il governo si pone l’obiettivo della sovranità alimentare.

L’Italia oggi è in gran parte dipendente dalle importazioni di prodotti alimentari. Per fare la pasta importiamo il 40% dei grani, l'olio d'oliva lo facciamo con il 60% di olive prodotte all’estero, importiamo farine per il 45%, prodotti da forno per il 28%, conserve ittiche per il 95%, carni preparate e salumi per il 40%. L'alimentazione animale (mangimi) proviene da oltre confine per il 65%. E non siamo autosufficienti neanche per il riso (ne importiamo il 5%), per il latte e i formaggi (ne importiamo il 6%) e per l’ortofrutta trasformata (compriamo sui mercati internazionali il 16% delle materie prime)".