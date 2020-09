Il ministro De Micheli affossa la Superstrada, il sindaco di Abbiategrasso Nai attacca: “Il Pd manifesta la sua contrarietà a un’opportunità che il nostro territorio non può perdere”

Superstrada, Nai: “Il Pd esce allo scoperto…”

Il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai si scaglia contro le dichiarazioni del Ministro ai Trasporti Paola De Micheli che affossano l’attuale progetto della Superstrada Vigevano Malpensa: “Gravi le dichiarazioni del Ministro De Micheli, non solo per la modalità con cui sono uscite, ma soprattutto perché non tengono conto della posizione dei sindaci interessati all’opera, e che rappresentano la maggioranza dei cittadini del nostro territorio. Né tengono conto di anni di lavoro da parte delle Amministrazioni, di Anas e dalla Regione per arrivare a un progetto condiviso, che ha già ricevuto l’approvazione da parte del Cipe”

Nai attacca: "A differenza del Movimento 5 Stelle, che non ha mai tenuto nascosta la propria opposizione all'opera, il Pd non era ancora stato del tutto chiaro sull'argomento. Sono contento che almeno sia finalmente uscito allo scoperto chiarendo la propria posizione di contrarietà. Una volontà politica che va contro la necessità reclamata dalla gran parte dei Comuni di un'infrastruttura che possa dare un rilancio alle nostre aziende, e una nuova possibilità per l'economia locale. Non ci fermiamo, ma continueremo a farci sentire per non rischiare veder sfumare un'occasione che il nostro territorio non può permettersi di perdere".