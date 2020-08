Il sindaco di Cassinetta replica al suo omologo Andrea Sala di Vigevano: “Quali interessi dietro quest’opera, che una certa parte politica si ostina da quasi 20 anni a volere a tutti i costi?”

Superstrada, Bona: “L’unico interesse è la difesa del territorio”

Vigevano-Malpensa, il sindaco di Cassinetta Michele Bona risponde al suo collega vigevanese Andrea Sala, che la scorsa settimana ha denunciato l’esistenza di una “regia precisa da parte di chi non vuole la strada”. Così Bona: “Gli unici interessi che i Comuni di Cassinetta e di Albairate hanno sempre avuto, insieme al Parco del Ticino, il Parco Agricolo sud Milano, gli agricoltori e le migliaia di cittadini che si sono sempre opposti a questa opera devastatrice del territorio, è appunto la difesa del territorio stesso, la difesa dei suoi corsi d’acqua, la difesa delle campagne, delle aziende agricole che ci lavorano, delle bellezze naturali ed architettoniche che spingono i turisti a visitare i nostri territori ancora quasi intonsi dalla cementificazione selvaggia ed inutile che ha già devastato il nord e l’est della Lombardia , per una strada che non è utile a nessuno (nemmeno al sindaco di Vigevano dato che non va verso Milano, a differenza di quanto racconta da anni ai suoi cittadini, ma gira verso Magenta!)”.

Bona prosegue: “Forse sarebbe il caso invece di capire quali interessi ci siano dietro a quest’opera, che una certa parte politica si ostina da quasi 20 anni a volere a tutti i costi. Non certo per semplificare la vita di attraversamento di alcuni comuni o dei pendolari verso Milano, perché altrimenti le occasioni per trovare una “strada” alternativa, investendo davvero dove serviva, si sarebbe trovata e su questo c’è stata sempre disponibilità da parte di tutti. Sempre da quanto si legge fa poi sorridere solo pensare che due liste veramente civiche come quelle di Cassinetta ed Albairate, abbiano chissà quali agganci a Roma, quando il sindaco Sala, è un esponente della Lega, partito che da quando c’è l’opera è al governo della Regione Lombardia ed è stato anche recentemente al governo nazionale”.

Il sindaco di Cassinetta conclude rivolgendosi direttamente al suo omologo: “Caro” Sala ”la strada è indigesta al territorio e non a qualche operatore economico, come riporti”: ha molto più senso il contrario, ovvero che sia appetibile a più di qualche operatore economico oltre che a qualche politucolo locale e lombardo, vista la vostra ostinazione nel volerla fare a tutti i costi ed a qualunque costo! E per favore, evitateci la barzelletta sul fatto che sia un’opera strategica per le olimpiadi di Cortina, perchè 20 anni fa, quando è stata pensata, le olimpiadi le poteva prevedere solo un viaggiatore nel tempo! Ma i nodi prima o poi, come sempre, arriveranno al pettine”. TORNA ALLA HOME PAGE