Superiori al freddo a Parabiago: il sindaco chiede conto a Città Metropolitana

Sono meno di 14 i gradi registrati all'interno delle aule dell'istituto Maggiolini di Parabiago: il sindaco Cucchi ha chiesto conto di questa situazione a Città Metropolitana.

Informato dai rappresentanti degli studenti dell’Istituto T.E.C. “G. Maggiolini” sulla persistente situazione di freddo nelle aule durante le lezioni (13,5°), il Sindaco Raffaele Cucchi interroga Città Metropolitana di Milano richiamandola a risolvere un problema già riscontrato lo scorso anno: “Mi hanno segnalato che nelle classi dell’Istituto Maggiolini la temperatura media è di circa 13,5°, quindi ben al di sotto del minimo previsto dalla normativa vigente.”.

“Ricordo -prosegue il Sindaco e Consigliere di Città Metropolitana nella sua interrogazione- che anche lo scorso anno era sorto un problema presso la cabina di trasformazione elettrica (di proprietà della Città Metropolitana) e presso la centrale termica che ha portato ad una serie di lavori per loro riparazione. Non comprendo, quindi, per quali motivi ci siano ancora problemi a garantire il rispetto della temperatura minima di legge all’interno del plesso scolastico. Quali lavori sono stati eseguiti e come si intende risolvere il problema e in quali tempi? Non si può studiare al freddo!”.