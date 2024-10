"Sun-Scosse urbane a Nerviano": finanziato il nuovo progetto per i giovani

"Sun-Scosse urbane a Nerviano": finanziato da Regione Lombardia il progetto di Nerviano per il mondo dei giovani.

"Sun-Scosse urbane a Nerviano", c'è il finanziamento

Buone notizie per il mondo dei giovani. E' stato infatti finanziato da Regione Lombardia il progetto "Sun-Scosse urbane a Nerviano".

Si tratta di un progetto presentato dalla cooperative Stripes in partenariato con l'Amministrazione comunale di Nerviano, rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 23 anni e che vede il coinvolgimento anche dell'associazione Giovaninervianesi e dell'associazione culturale Giraunavolta.

Gli obiettivi

"La finalità è quella di rilanciare una riflessione sulle politiche giovanili del territorio, progettando insieme ai giovani e alle associazioni attività culturali e spazi di socialità finalizzati ad attivare il protagonismo giovanile - spiega il sindaco Daniela Colombo - Sun vuole di fatto coinvolgere giovani del territorio in attività che favoriscano occasioni di aggregazione, socializzazione ed inclusione partendo dalla considerazione del bisogno di riappropriarsi di luoghi urbani e degli spazi pubblici in modo positivo, animandoli e coinvolgendo la cittadinanza. Luoghi in cui stare insieme, fare esperienza e che siano contesti densi di opportunità e risorse espressive, in cui crescere. Luoghi in cui conoscersi e riconoscersi e che siano 'contesti abilitanti' di risorse e competenze e di cittadinanza attiva. Il progetto si colloca nel più ampio panorama di progetti ed azioni che Stripes ha attive sul territorio di Nerviano dedicate ai giovani ed ai giovanissimi: dal Centro di aggregazione Non Sono Gianburrasca, al gruppo Stay on stage, all’educativa scolastica per i ragazzi con fragilità: I giovani sono il nostro futuro; il loro contributo è fondamentale per costruire una società più inclusiva, dinamica e al passo con i tempi".