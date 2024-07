Il sindaco di Bareggio Linda Colombo ha voluto ringraziare Città Metropolitana per aver riasfaltato la strada provinciale 232 ma ha nel contempo chiesto all'ente un sostanziale allargamento della carreggiata per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano lungo la via.

Strada provinciale riasfaltata: il sindaco chiede anche un allargamento

"Nel ringraziare per i lavori di asfaltatura della SP232 Bareggio-Cisliano effettuati negli ultimi giorni, sono a sottolineare alcune problematiche che, a mio avviso, necessitano di ulteriore intervento. A seguito dei lavori, si è creato un evidente dislivello tra la carreggiata e le “banchine” laterali presenti in alcuni tratti e utilizzate dalle auto per lasciare spazio a chi proviene in senso opposto poiché la strada è stretta. Questo può causare danni alle auto e pericoli per la circolazione. In alcuni tratti l’erba è molto alta e, in prossimità delle curve, non consente di vedere in anticipo chi arriva in senso opposto. La strada è stretta e ormai inadeguata a sopportare il volume di traffico anche di mezzi pesanti che deve sostenere, essendo l’unico collegamento tra Bareggio e il territorio dell’Abbiatense. Sarebbe pertanto necessario un intervento di ampliamento della carreggiata. Vi chiedo pertanto di venire a fare un sopralluogo per verificare la situazione al fine di effettuare in tempi rapidi gli interventi di manutenzione più urgenti e di programmare l’ampliamento della strada".