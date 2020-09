Strada chiusa per lavori tra Casterno e Carpenzago: è polemica

Polemica a Robecco per la chiusura al traffico della strada tra Casterno e Carpenzago per dei lavori in corso fino all’11 settembre

Strada chiusa per lavori a Robecco, il sindaco risponde alle critiche

Traffico ancora al centro del dibattito robecchese. «Lavori stradali necessari ed urgenti», secondo l’Amministrazione. L’intervento ha comportato la chiusura, fino all’11 settembre, del tratto Casterno-Carpenzago, creando inevitabilmente disagi al traffico, già abbastanza compromesso dalla nota vicenda del semaforo. «Capiamo le difficoltà ma è un intervento che andava fatto. I mezzi pesanti non possono attraversare il ponte, per cui abbiamo provveduto a sistemare e rinforzare il tratto Carpenzago-Casterno. Una priorità che andava risolta e lo stiamo facendo». Alle accuse di scarsa comunicazione dell’intervento, il sindaco Fortunata Barni risponde: «Tutto quello che occorreva fare, è stato fatto. Abbiamo avvisato e posta segnaletica. Creare polemica su ogni questione non è utile a nessuno. L’intervento migliorerà una parte della nostra cittadina, bisogna esser contenti. I lavori termineranno l’11, il disagio durerà ancora pochi giorni. Il traffico che si è creato nei primi giorni di settembre non è stato causato da automobilisti che arrivano da fuori e che quindi non conoscono la situazione, bensì da robecchesi che non rispettano la segnaletica. Ripeto sia intervento necessario».

