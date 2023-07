Stop ai vandali, via ai maxi controlli nei parchi cittadini

Stop ai vandali, nuovo servizio del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese.

Stop ai vandali nei parchi

Nuovi servizi in arrivo per il Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese. Grazie ai fondi del bando sicurezza di Regione Lombardia: fino al prossimo 15 dicembre, gli agenti saranno impegnati in nuovi e importanti servizi legati alla sicurezza. "Per quanto riguarda Nerviano, le risorse saranno concentrati per i controlli nei parchi - annuncia il sindaco nervianese Daniela Colombo - Una piaga che stiamo combattendo ormai da diversi mesi che ha visto anche i soliti ignoti vandalizzare e distruggere la fontana del parco di via Roma. Saranno controllati tutti i parchi: da quello della Meccanica al Parco Vassallo, fino al parco Kennedy dove oggi oltre agli schiamazzi dei ragazzotti dobbiamo registrare vandalismi e abbandono di rifiuti". Parchi, quelli nervianesi, che nei prossimi mesi saranno controllati anche grazie all’istallazione di telecamere collegate con il comando unico della Polizia locale.

Per quanto riguarda il Comune di Pogliano i controlli riguarderanno principalmente assicurazioni scadute, guida senza patente, controlli del territorio nelle ore serali e, grazie al kit della Regione, posti di blocco per verificare la presenza nel sangue di alcol dei conducenti dei veicoli. "Partecipare al bando regionale è stata la prima cosa che abbiamo fatto una volta approvato il progetto del Comando unico - afferma il comandante Stefano Palmeri - Ci siamo inseriti nel progetto sicurezza già presentato dai Comuni dell’asse del Sempione che ha come capofila Legnano ottenendo una buona parte di contributi".

Due nuove agenti

Un comando che, seppur neonato è già molto attivo e sta portando a termine importanti operazioni legate alla sicurezza: "Questo anche grazie all’aumento del personale - conclude Palmeri - Nei giorni scorsi sono arrivati altri due nuovi agenti a Pogliano (il comando è passato da 4 a 7 in poco tempo ndr) raggiungendo così il numero di 19 agenti".