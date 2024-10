Stop al degrado nel quartiere Gescal, via al nuovo progetto

Quartiere Gescal di Nerviano, via al nuovo progetto.

Si torna a parlare di una nuova vita per il quartiere delle Gescal, il rione popolare delle case Aler che si affaccia sulla via Kennedy a Nerviano.

In primis, torna l'obiettivo di combattere il degrado, facendo diventare protagonisti i residenti.

"L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Aler, si prepara a mettere in atto una serie di interventi mirati per contrastare il degrado nel quartiere Gescal - annuncia il sindaco Daniela Colombo - L'obiettivo principale è migliorare le condizioni di vivibilità dell'area attraverso azioni concrete che riguarderanno, in primo luogo, la pulizia straordinaria degli spazi comuni nonché la verifica delle condizioni di utilizzo dei box e delle altre strutture presenti nel quartiere".

Colombo ha le idee chiare su come agire: "Gli interventi, in un arco temporale di medio periodo, saranno coordinati dalla Polizia Locale che lavorerà a stretto contatto con gli ispettori Aler chiamati a svolgere un ruolo cruciale nella supervisione delle attività e nella verifica delle situazioni di criticità - prosegue il sindaco - Questo approccio integrato garantirà una maggiore efficacia delle operazioni e una risposta alle problematiche esistenti".

I residenti come protagonisti

Come detto, i residenti li si vuole vedere protagonisti, andando a rivalorizzare il lavoro di un ente che era già al lavoro nel rione anni fa:

"Oltre agli interventi di pulizia e verifica, l'Amministrazione comunale intende avviare un progetto di coesione sociale con il coinvolgimento dei residenti e dell'Associazione don Milani che da anni opera nel quartiere - spiega Colombo - Un partner prezioso per favorire la realizzazione di progetti condivisi. Questa iniziativa ha l'obiettivo di creare un dialogo costruttivo tra cittadini e istituzioni e promuove attività che favoriscano il senso di comunità e la partecipazione di tutti".

E il primo cittadino conclude:

"La sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini è fondamentale per portare decoro e sicurezza in questi luoghi e garantire un ambiente più vivibile ed accogliente. L’auspicio è che queste azioni e questi sforzi non siano solo frutto di iniziative estemporanee ma possano stimolare una maggiore responsabilità collettiva nella cura e nella valorizzazione del proprio quartiere".

Ad aprile la Giunta comunale aveva già portato un tocco di novità nel quartiere. Come? Su una grande parete di una palazzina era stato infatti invitato a lavorare Cosimo Caiffa in arte Cheone, uno de più noti writer in circolazione: ls sua opera, una volta terminata e affiancata da eventi, ha permesso di far rivivere il quartiere.