Stipendi più alti per sindaco e assessori: è polemica

Stipendi più alti per la Giunta Candiani: "Ritocchi non più procrastinabili"

Nel corso dell'ultima seduta del parlamentino cittadino, è stato ufficializzato il provvedimento con cui la Giunta sceglie di aumentare le indennità di carica. Ventiquattromila euro in più all'anno per Dario Candiani e la sua squadra rispetto a quanto percepivano Carla Picco, Andrea Scampini e soci fino a inizio giugno. Una manovra concessa, e finanziata quasi in toto, dallo Stato: Magnago ha scelto di salire di un livello, mentre ci sono Comuni che hanno anche optato per opzioni più remunerative per gli amministratori; alle casse di piazza Italia, al momento, l'adeguamento al rialzo costerà 5.039 euro. "E' stata una scelta che abbiamo ben ponderato - commenta il capogruppo Massimo Riondato - Avremmo potuto procrastinare, ma non ci sembrava corretto perché l'impegno profuso da tutti noi, soprattutto da chi ha responsabilità maggiori come assessori o sindaco, merita un piccolo ritocco»"

"Solitamente non si ottiene un aumento di stipendio prima di aver fatto il lavoro"

Opposizione particolarmente critica: "Dopo le quattro S programmatiche e quella di 'Sorpresa' quando abbiamo visto i nuovi membri della giunta (con la scelta di puntare sull'esterno Ferruccio Binaghi, ndr), adesso arriva la S di 'Stipendi' - afferma l'omologo dell'opposizione Massimo Rogora, andando subito all'attacco - Ora speriamo siano finite le S non dichiarate, visto che, con i cittadini, si è spesso parlato di trasparenza e condivizione. Non ci scandalizza la scelta, abbiamo sempre sostenuto che incarichi che comportano responsabilità civili e penali debbono essere adeguatamente remunerati. Però vogliamo commentare politicamente questa scelta, e non un obbligo, che ha preso questa Amministrazione: siamo solo al secondo consiglio comunale, i tempi ci sembrano un po' prematuri per decidere che gli stipendi che non siano adeguati. Alcuni sono in ferie, altri hanno appena iniziato a confrontarsi con gli uffici comunali. Solitamente non si ottiene un aumento di stipendio prima di aver fatto il lavoro ma solo dopo aver portato i risultati. Non un gran segnale per i cittadini, permetteteci di avere qualche perplessità, vista anche la situazione economica generale". Aumentare i compensi è cosa giusta, secondo il sindaco Candiani. "Non mi sento in vergogna di questa scelta. Se avessi voluto quantificare il mio guadagno, la mia professione non ha paragone".