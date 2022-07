Stefano Giussani eletto nuovo segretario della Lega di Rho

Metterò la mia esperienza a disposizione della cittadinanza e dei nuovi iscritti

Onorato di rappresentare la Lega, i prossimi saranno anni di sfide importanti

Stefano Giussani nuovo segretario cittadino della Lega. E’ questo quanto emerso dopo le votazioni effettuate nella serata di lunedì alla presenza del segretario provinciale Alessio Zanzottera. Durante il congresso cittadino della sezione rhodense sono stati eletti anche i nuovi componenti del direttivo, Simone Giudici, Corrado d'Urbano e i giovani militanti Andrea Pellegrini e Federico Casi. «Sono molto onorato di poter rappresentare la Lega di Rho - afferma Giussani - per i prossimi anni, che saranno contraddistinti da importanti appuntamenti elettorali e da partite importanti per la nostra città: gli investimenti del Pnrr, l’avvento del distretto dell’innovazione Mind e la ripresa economica e sociale post pandemia saranno occasioni di rilancio che non vanno perse.

Nel gruppo del Carroccio dal lontano 1991

Sono in Lega dal 1991 - prosegue Giussani - e la mia prima esperienza politica risale alle elezioni comunali del 1994. Ho molta esperienza sulle spalle che quotidianamente metterò a servizio dei nostri iscritti e della cittadinanza in qualità di consigliere comunale. Mi sento di ringraziare tutti i militanti che hanno sostenuto la mia candidatura alla guida di una sezione sempre pronta ad intervenire sul territorio con proposte ed iniziative e soprattutto in grado di coinvolgere i giovani, che sono il futuro della nostra città e della politica»

"Continueremo a metterci in gioco al servizio della comunità rhodense"

Giussani si è poi soffermato a parlare dei nuovi membri del direttivo. «Nel direttivo di sezione - spiega Giussani - entrano Simone Giudici, storico esponente della Lega rhodense e oggi consigliere regionale, Corrado d’Urbano, professionista della sanità e da sempre vicino al nostro movimento, e due ragazzi della Lega Giovani, Andrea Pellegrini e Federico Casi, che da quando sono iscritti al movimento hanno dato sempre un prezioso contributo alle attività politiche della sezione. Continueremo - conclude Giussani - a metterci in gioco a servizio della comunità, come già dimostrato in questi mesi in cui la Lega è stata la protagonista delle attività in Consiglio comunale, depositando innumerevoli mozioni, emendamenti e interrogazioni, incontrando quotidianamente i cittadini ed effettuando innumerevoli sopralluoghi sul territorio. La Lega a Rho cresce e guarda sempre più al futuro!»