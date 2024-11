In estate le forti piogge avevano fatto crollare parte dell'argine del fiume Olona a San Vittore: da Regione Lombardia è arrivato il via libera ai lavori con uno stanziamento di 1milione e trecentomila euro.

Stanziati i fondi per rifare la sponda dell'Olona a San Vittore

A seguito delle richieste del comune di San Vittore Olona, Regione Lombardia ha stanziato fondi per “Interventi di adeguamento funzionale del Fiume Olona, nei Comuni di San Vittore Olona e Canegrate”, per un importo € 1.300.000,00.

A seguito delle forti e abbondanti precipitazioni della scorsa estate, che hanno generato una situazione di dissesto della sponda sinistra del fiume Olona, in prossimità della via Barlocco, AIPO ha avviato un intervento di Somma Urgenza utilizzando parte degli importi stanziati nel progetto sopra citato.

In data 7 novembre 2024 AIPO ha formalmente consegnato i lavori all’impresa esecutrice.

Cosa verrà fatto lungo le sponde

L’intervento consisterà sommariamente in una pulizia della sponda sinistra esistente e nella rimozione del muro di contenimento attualmente crollato. Si procederà poi con una riprofilatura e ripristino della sponda erosa mediante imbottimento di materiale arido reperito in loco e/o appositamente fornito. Al piede della sponda sarà quindi realizzata una difesa in massi ciclopici, mettendo in sicurezza questa parte dell’argine che ormai da più di un decennio presentava forti criticità e preoccupazioni.

Le lavorazioni avverranno mediante l’accesso diretto in alveo o in alternativa operando dalla sommità della sponda, utilizzando solo la viabilità pubblica e riducendo al minimo gli impatti sulla viabilità locale esistente.

Le aree di cantiere adiacenti, saranno realizzate in modo tale da non intralciare il traffico locale, saranno opportunamente recintate e verrà interdetto il passaggio dei non addetti ai lavori in modo da svolgere le operazioni in sicurezza.

Le parole del sindaco Marco Zerboni

L’intervento prevede un cronoprogramma di circa 30 giorni.