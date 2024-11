Stanziati 225mila euro per il verde cittadino a Pero

Negli ultimi mesi, l’Amministrazione comunale di Pero ha messo in campo un significativo investimento per eliminare le situazioni di maggior pericolo che riguardano sia gli alberi potenzialmente pericolanti e ammalati, sia le chiome che, oltre ad intralciare i passaggi, costituiscono un pericolo per quel che riguarda la possibile caduta di rami.

In entrambi i casi, si tratterrà di interventi su piante non potate da oltre cinque anni, cui l’Amministrazione ha deciso di dare massima priorità. Gli abbattimenti previsti sono 35 e le potature 350 su un patrimonio arboreo del Comune di Pero di 4.200 piante censite.

Con una variazione di Bilancio nell’ultimo Consiglio comunale di ottobre, l’Amministrazione ha stanziato 225.000 euro. Secondo l’assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente Carmen Vilardo:

«questa somma è assolutamente necessaria per iniziare a ripristinare il nostro verde. Considerato il patrimonio arboreo comunale esistente e nonostante la manutenzione ordinaria e straordinaria sia molto onerosa per le casse del Comune, ci stiamo impegnando per ristabilire una situazione di decoro e sicurezza, consapevoli del fatto che ancora siano molti gli interventi da eseguire, ma fermi nell’individuare come priorità la sicurezza dei cittadini e dandoci come obiettivo una manutenzione complessiva volta a ristabilire il necessario ordine al paese. Per questo nei prossimi mesi proseguiremo in questa direzione».