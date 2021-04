Eseguito il nuovo tracciamento del parcheggio della stazione di Abbiategrasso, con la creazione di 35 stalli a pagamento

Stalli a pagamento nel parcheggio della stazione di Abbiategrasso

Nei giorni scorsi è stato eseguito il nuovo tracciamento del parcheggio della stazione di Abbiategrasso, con la creazione di 35 stalli a pagamento, l’adeguamento della segnaletica e il ripristino del parcometro presente. I restanti 46 stalli, oltre a quelli per disabili e motoveicoli, presenti nel parcheggio rimarranno liberi.

Albetti: “Intervento per creare maggiore rotazione nell’uso dei parcheggi in prossimità del centro storico”

“L’intervento è stato fatto per creare maggiore rotazione nell’utilizzo dei parcheggi in prossimità del centro storico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Albetti – Dopo un anno in cui i parcheggi a pagamento erano sospesi per l’emergenza Covid, ora è stato finalmente possibile attivare anche quello della stazione. I 35 stalli a strisce blu saranno a disposizione dei cittadini che devono recarsi in centro, per accedere ai negozi e ai servizi presenti, in aggiunta ai parcheggi a pagamento già esistenti. Le tariffe sono le stesse degli altri parcheggi, e gli stalli rimanenti restano liberi”.