Spunta una nuova forza politica: nasce La Voce di Vittuone

Continua il fermento nella politica vittuonese. A seguito della frattura nella minoranza generatasi nelle ultime settimane è nato in città un nuovo gruppo politico. Il suo nome è La Voce di Vittuone ed è rappresentato, tra gli altri, dai consiglieri di opposizione Claudia Bagatti, Elena Comerio, Emanuela Grassi ed Enzo Tenti.

La forza politica ha esordito ufficialmente in settimana con un primo comunicato stampa, firmato tra gli altri anche da Claudio Zenaboni, coordinatore comunale di Forza Italia:

«Un nuovo movimento di persone e partiti composto anche da volti noti della società civile di Vittuone. Questo nuovo soggetto ha come obiettivo quello di riunire tutti quei cittadini che hanno a cuore il bene di Vittuone e vogliono riportare vitalità dopo questi ultimi anni in cui Vittuone è vittima di un’Amministrazione immobile che non sa ascoltare le esigenze dei cittadini. Le strutture chiuse da anni, servizi scadenti, manutenzioni inesistenti, gestione approssimativa del patrimonio comunale e poca attenzione ai bisogni dei cittadini».