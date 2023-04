Sportello dei servizi digitali promosso a pieni voti

Sportello dei servizi digitali di Nerviano promosso a pieni voti dai cittadini.

Sportello dei servizi digitali, il servizio piace

Promosso a pieni voti. Stiamo parlando dello Sportello dei servizi digitali, aperto quattro mesi fa in municipio a Nerviano (aperto da martedì a sabato) per dare supporto ai cittadini che, con l'aiuto di una guida, possono così stampare i certificati anagrafici tramite il portale Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente), attivare la Carta d'identità elettronica oltre a utilizzare Spid e Cie per accedere ai vari servizi forniti dalla pubblica amministrazione.

Le parole del sindaco

"Si fa in fretta a dire 'digitale' ma poi, talvolta, ci si trova davanti a ostacoli di varia natura - afferma il sindaco Daniela Colombo - Primo fra tutti la scarsa dimestichezza con gli strumenti che la moderna tecnologia mette a disposizione e, da qui, spesso, anche un senso di diffidenza verso tutto ciò che è tecnologico, o quasi, e un grandissimo rimpianto per una modalità più tradizionale. Ma a dispetto dei luoghi comuni, sembra invece che la curiosità e la voglia di innovare ed innovarsi dei nervianesi stiano avendo il sopravvento. L’obiettivo dello sportello è quindi quello di 'accompagnare' il cittadino verso una maggiore consapevolezza e una completa padronanza delle possibilità offerte dai vari servizi digitali che forse spaventano ancora un po’, ma che sicuramente offrono velocità di accesso, efficienza e risparmio di tempo. E, a giudicare dagli accessi giornalieri e dall’apprezzamento che stiamo registrando, sembra proprio che questa iniziativa stia raggiungendo lo scopo prefissato: suscitare interesse da parte della cittadinanza in questa delicata fase di apprendimento e di transizione".