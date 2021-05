Sport all’aperto, il Comune mette a disposizione spazi gratis per le attività delle associazioni. L’Amministrazione comunale rinnova la proposta che, un anno fa, riscosse grande successo tra le tante realtà magentine per ovviare ai limiti imposti della pandemia.

Non solo tensostruttura, villa Naj Oleari e parco di via Micca ma disponibilità anche di altri spazi per rimettere in moto il mondo associazionistico: «Un’occasione per portare vitalità nelle aree verdi di magenta, disincentivando comportamenti negativi – spiega l’assessore allo Sport, Luca Aloi – Abbiamo aperto la manifestazione di interesse che vale fino ad ottobre, basta inviare le richieste, poi coordineremo gli orari. Unica limitazione: lo stesso spazio può essere usato dalla stessa realtà massimo due volte, per favorire la rotazione».

L’avviso pubblico è già online (https://comune.magenta.mi.it/) e tutte le associazioni magentine sono invitate a farsi avanti.

Come aderire

Il piano di ripartenza a tutto sport è rivolto ad associazioni e società sportive iscritte nel registro degli Enti del Terzo Settore del Comune e impone, naturalmente, il rispetto delle regole anticovid.

Dovranno quindi presentare uno specifico protocollo di prevenzione, che si affiancherà a regole specifiche stabilite dal Comune.

Le domande possono essere presentate all’indirizzo egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net. Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare la email: sport@comune.magenta.mi.it.

Un’occasione, quindi, per recuperare il tempo perduto sfruttando il clima estivo e l’opportunità di recuperare un po’ di benessere e socialità, naturalmente in sicurezza.