«A questo punto speriamo nell’annessione a Bareggio, sarei il primo a battermi: avremmo più servizi, un sindaco che ascolta i cittadini e torneremmo alle origini, visto che un tempo la Roveda, oggi Sedriano, era territorio di Bareggio». Maurizio Mucciarelli, referente di Fratelli d’Italia e residente alla Roveda, lancia quella che definisce «una provocazione ma non troppo»: chiedere l’annessione alla vicina Bareggio.

“Speriamo nell’annessione a Bareggio”

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il senso unico di via San Massimo: «Nessuno ha capito il motivo di questa decisione che penalizza cittadini e commercianti (anche quelli di Bareggio) – attacca Mucciarelli – Paralizzare il traffico e deviarlo nella via per Bareggio, che è stretta e curva (solo martedì due incidenti), non ha alcun senso. Grave, inoltre, non avere condiviso il progetto con l’Amministrazione comunale di Bareggio, visto che ha pesanti ripercussioni proprio sul territorio di quest’ultima».

